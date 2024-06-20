"إسرائيل فشلت"... ماذا دار بين هنية ووزير الخارجية الإيراني؟

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التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في الدوحة.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن هنية أبلغ باقري أن "إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها في حربها على غزة".وأضافت الوكالة أن زعيم حركة حماس "دعا إلى استخدام كل الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية لمحاربة إسرائيل، إلى جانب المقاومة المسلحة".وقالت حركة حماس إن الطرفين بحثا "التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالعمليات العسكرية في غزة ومجمل أوضاع القضية الفلسطينية وجهود وقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي".وأضافت الحركة عبر موقعها، أن "وزير الخارجية الإيرانية استعرض الدعم الذي تقدمه طهران للفصائل الفلسطينية، خاصة عبر المؤسسات الإقليمية والدولية، فضلا عن اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية المنطقة والعديد من الأطراف الدولية الفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي وإسناد موقف المقاومة والشعب الفلسطيني".