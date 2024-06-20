لابيد يتحدث عن مجانين في حكومة نتنياهو.. من كان يقصد؟

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن "حكومة بنيامين نتنياهو تضم مجانين غير قادرين على أي شيء"، متوقعا إجراء انتخابات مبكرة العام الحالي.

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واعتبر لابيد في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "يوجد أناس مجانين تماما في الحكومة. تطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يجرنا إلى عوالم الجنون ويفتت الحكومة من الداخل".وأشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يساعد تل أبيب على نحو غير مسبوق، فيما اعتبر أن اتهام نتنياهو للرئيس الأميركي جو بايدن بتأخير شحنة الأسلحة "جنون سياسي لإرضاء اليمين". (روسيا اليوم)