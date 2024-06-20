"آبل" تُواجة مشكلة في الصين... "تشات جي بي تي" غير متوفّر هناك

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قدمت شركة "آبل" خلال عرضها السنوي الذي يترقبه الجميع، تفاصيل جديدة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في أجهزتها، وأوضحت كيف يُمكن لمستخدمي "آيفون" الأميركيين الاستمتاع قريبًا بأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل مولد الرموز التعبيرية المخصص وغيره من الخدمات.وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال متخصصون إن برامج "تشات جي بي تي" من شركة "OpenAI"، ونماذج الذكاء الاصطناعي الغربية الأخرى غير متوفرة في الصين، وهذا يدفع شركة "آبل" للبحث عن شريك صيني للمساعدة في تقديم خدمات Apple Intelligence الخاصة بها، والتي أعلن عنها خلال العرض السنوي. (سكاي نيوز)