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عربي-دولي
أمطار رعدية وعواصف قوية تضرب موسكو وضواحيها
Lebanon 24
20-06-2024
|
10:03
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تعرضت موسكو وضواحيها اليوم لعواصف قوية وأمطار رعدية غزيرة، وحذّر محافظ المدينة، سيرغي سوبيانين من تشكل الأعاصير.
ونشرت بعض صفحات الإنترنت فيديوهات أظهرت الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي تتساقط في العديد من مناطق موسكو، وتداولت صورا لبعض الأشجار التي تكسرت نتيجة الرياح.
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وأشارت مصادر إلى أنه تم رصد إعصار في منطقة لوسينو-بيتروفسكي في ضواحي موسكو، وتداولت بعض المواقع مقطع فيدو يظهر الرياح القوية التي تعرض لها أشخاص يخيمون في إحدى المناطق في ضواحي المدينة. (روسيا اليوم)
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