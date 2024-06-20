رئيس وزراء هولندا مرشح وحيد للأمانة العامة للناتو

أصبح رئيس الوزراء الهولندي مارك روتة، المرشح الوحيد لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بعد سحب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، ترشيحه.

وأفادت وسائل إعلام رومانية، استنادًا إلى بيان صادر عن الرئاسة، أن لوهانيس، سحب ترشيحه وسيدعم روته.

ومع إعلان يوهانيس، بات من شبه المؤكد أن روتة، من سيتولى منصب الأمين العام لحلف الناتو من الأمين العام الحالي ينس ستولتنبرغ، وذلك في 1 تشرين الأول المقبل.

ورغم حصوله على دعم العديد من الدول في وقت قصير، إلا أن المجر وسلوفاكيا ورومانيا لم تدعما ترشيحه.

ومن المقرر أن يعقد الناتو قمته السنوية في واشنطن في يوليو المقبل، وبعدها من المتوقع أن يتولى روتة، رئاسة الحلف من ستولتنبرغ. (الأناضول)