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إقتصاد

لأوّل مّرة.. الكويت تتخذ إجراءات استثنائية بسبب عجز في إنتاج الكهرباء!

Lebanon 24
20-06-2024 | 11:35
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تعاني بعض المناطق في الكويت من الانقطاع الموقت للتيار الكهربائي بسبب عجز محطات توليد الطاقة عن تلبية الطلب المتزايد الناجم عن الطقس الحار.


وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، في بيان اليوم الخميس، عن "المناطق التي قد يتم انقطاع التيار الكهربائي عنها خلال فترة الذروة تباعا من الساعة 11:00 صباحا إلى 5:00 مساء لمدة تراوح بين ساعة إلى ساعتين في حال استدعت الحاجة".
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وكانت قد أوضحت في بيان سابق مساء أن الانقطاع "جاء نتيجة لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة" في ظلّ "ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بنفس الفترات من الأعوام السابقة".


يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات مثل هذه الإجراءات بسبب عجز في إنتاج الكهرباء.

إقتصاد

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