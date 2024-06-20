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عربي-دولي

رئيس "حملة انتخابية" في بريطانيا يضطر إلى الإنسحاب من الانتخابات.. والسّبب زوجته

Lebanon 24
20-06-2024 | 11:52
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قبل أسبوعين على الانتخابات، اضطر رئيس الحملة الانتخابية لحزب المحافظين البريطاني توني لي إلى تقديم استقالته، بعد ثبوت تورط زوجته في مراهنات القمار.

وكانت لجنة المقامرة البريطانية قد كشفت عن مراهنات قام بها نواب عن حزب المحافظين بمن فيهم الحارس الشخصي لسوناك على موعد الانتخابات.
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ويسمح وكلاء المراهنات البريطانيون بالمراهنة على السياسة خصوصا خلال فترة الانتخابات لكن الرهان بمعرفة داخلية مسبقة يعتبر جريمة. (روسيا اليوم)

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