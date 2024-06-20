من مسافة "صفر".. "حماس" تُجهزُ على جنودٍ إسرائيليين وتفجّر دبابات (فيديو)

رغم إحاطتهم بدبابات جيش الاحتلال، إلا أن مقاومي سرايا القدس تمكّنوا من تجهيز الرشقة الصاروخية التي سوف تضرب مستوطنات غلاف غزة.
لا أمان لكيان العدو، جيشه ومستوطنيه، ولو تواجد على كل شبر في أرض غزة الصامدة. pic.twitter.com/h9OzqNIIZU
— صالح أبو عزة (@salehabuizzah) June 20, 2024
رغم إحاطتهم بدبابات جيش الاحتلال، إلا أن مقاومي سرايا القدس تمكّنوا من تجهيز الرشقة الصاروخية التي سوف تضرب مستوطنات غلاف غزة.
لا أمان لكيان العدو، جيشه ومستوطنيه، ولو تواجد على كل شبر في أرض غزة الصامدة. pic.twitter.com/h9OzqNIIZU
عبر الخريطة التفاعلية.. القسام تعلن الإجهاز على جنود من مسافة صفر في رفح #حرب_غزة #الجزيرة pic.twitter.com/rRKNqMf3Ji
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 20, 2024
عبر الخريطة التفاعلية.. القسام تعلن الإجهاز على جنود من مسافة صفر في رفح #حرب_غزة #الجزيرة pic.twitter.com/rRKNqMf3Ji