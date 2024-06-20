من مسافة "صفر".. "حماس" تُجهزُ على جنودٍ إسرائيليين وتفجّر دبابات (فيديو)

رغم إحاطتهم بدبابات جيش الاحتلال، إلا أن مقاومي سرايا القدس تمكّنوا من تجهيز الرشقة الصاروخية التي سوف تضرب مستوطنات غلاف غزة.



لا أمان لكيان العدو، جيشه ومستوطنيه، ولو تواجد على كل شبر في أرض غزة الصامدة. pic.twitter.com/h9OzqNIIZU — صالح أبو عزة (@salehabuizzah) June 20, 2024 Advertisement

وأضافت "رصدنا هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي استهدفنا فيه 4 آليات صهيونية".



وقالت كتائب القسام أيضا إنها استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياتها في حي تل السلطان برفح بقذائف الهاون، كما بثت مقطع فيديو يوثق استهداف عناصرها القوات الإسرائيلية المتوغلة في تل السلطان.

عبر الخريطة التفاعلية.. القسام تعلن الإجهاز على جنود من مسافة صفر في رفح #حرب_غزة #الجزيرة pic.twitter.com/rRKNqMf3Ji — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 20, 2024

تمكنت حماس من استهداف 4 دبابات وآليتين للاحتلال والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر، في حين أقر جيش الاحتلال بإصابة 6 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية.وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت دبابتي ميركافا إسرائيليتين بقذائف الياسين في مخيم الشابورة جنوبي رفح.وأضافت أن طاقمي الدبابتين فرا داخل أزقة المخيم بعد الاستهداف، وأنها لاحقتهم، وأجهزت على عدد منهم من المسافة صفر.وتابعت القسام أنه "استكمالا للكمين المركّب في مخيم الشابورة استهدفنا آليتين صهيونيتين من نوع إيتان بقذائف الياسين 105".من جهتها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا ودمرت دبابة أخرى بعبوة شديدة الانفجار في حي الشابورة برفح. (الجزيرة نت)