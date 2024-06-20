غوتيريش: لدمج اللاجئين "بشكل كامل" في المجتمعات المضيفة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إلى دعم إدماج اللاجئين "بشكل كامل" في مجتمعات واقتصادات البلدان المضيفة حول العالم.

جاء ذلك في رسالة للأمين العام بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الموافق 20 حزيران من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000.

وقال غوتيريش إن اليوم العالمي للاجئين "مناسبة للإشادة بقوتهم وشجاعتهم، ولتكثيف الجهود لحماية اللاجئين ودعمهم في كل خطوة يخطونها في رحلتهم".

وأوضح أنه "من السودان إلى أوكرانيا، ومن منطقة الشرق الأوسط إلى ميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وما وراءها، تدفع النزاعات وحالة المناخ الفوضوية والاضطرابات، أعدادا قياسية من الناس إلى الرحيل مرغمين عن ديارهم".

وأضاف غوتيريش أن "اللاجئين هم أكثر المحتاجين إلى التضامن العالمي والقدرة على إعادة بناء مقومات حياتهم بما يحفظ كرامتهم".

ولفت إلى أن "اللاجئين يقدمون، حينما تتاح الفرصة لهم، إسهامات ذات شأن في المجتمعات المضيفة لهم، لكنهم في حاجة إلى إفساح المجال أمامهم للاستفادة من تكافؤ الفرص والوظائف والسكن والرعاية الصحية".

وأكد الأمين العام على "أهمية توفير التعليم الجيد للاجئين الشباب لتحقيق أحلامهم".

وقال غوتيريش إن "البلدان المضيفة السخية، ومعظمها من البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، في حاجة إلى الدعم والموارد من أجل إدماج اللاجئين بشكل كامل في المجتمعات والاقتصادات".

ودعا الأمين العام إلى "التعهد بالتأكيد على أن العالم تقع على عاتقه بشكل جماعي مسؤولية مساعدة اللاجئين والترحيب بهم ودعم حقوق الإنسان الواجبة لهم، بما في ذلك الحق في التماس اللجوء".

ودعا أيضا إلى "تحمل المسؤولية في الحفاظ على سلامة نظام حماية اللاجئين وتسوية النزاعات حتى يتمكن من أجبروا على مغادرة مجتمعاتهم من العودة إلى ديارهم". (الأناضول)