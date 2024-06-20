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إنتقادات لاذعة وغير مسبوقة من واشنطن لنتنياهو!

Lebanon 24
20-06-2024 | 12:26
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وجّه البيت الأبيض، اليوم الخميس، انتقادات لاذعة وغير مسبوقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو.

 
 
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن تصريحات نتنياهو هذا الأسبوع بشأن التأخير في تسليم شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل "مهينة"، مشيرا الى انها "كانت مخيبة للآمال بشدة ومهينة لنا بالتأكيد، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".
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ولفت كيربي الى أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، سيجتمع الخميس، مع مسؤولين إسرائيليين لبحث مجموعة واسعة من القضايا.

وفي مقطع مصور باللغة الإنجليزية، قال نتنياهو، الثلاثاء، إنه "من غير المعقول" أن تحجب واشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية "الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل.
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