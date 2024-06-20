وسط تصاعد التوترات مع أوروبا.. الصين تسعى للتقارب مع أستراليا

تطمح الصين إلى استعادة علاقتها الجيدة مع بريطانيا، في ضوء إصرار الشريكين التجاريين على تجاوز نزاع اقتصادي بينهما امتد لسنوات.



إينار تانغين، زميل أول في معهد "تايهي" ورئيس مجلس إدارة"آسيا ناراتيفز" (Asia Narratives)، يرى أن تقارب العلاقات مفيد لكلا البلدين، فأستراليا تُعدُّ مصدراً رئيسياً للموارد الطبيعية بالنسبة للصين.

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في المقابل، فإن حجم التبادل التجاري الضخم مع الصين، يجعل أستراليا حريصة على الحفاظ عليه "خشية انزلاق اقتصادها في ركود مماثل لجارتها نيوزيلندا".



ومطلع هذا الأسبوع، قام رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ بزيارة إلى أستراليا هي الأولى من نوعها منذ 2017. وتُوّجت بتوقيع 5 اتفاقيات في مجالات التعليم والتبادل الثقافي والتجاري، كما أعلن خلالها المسؤول الصيني عن عزم بلاده إدراج أستراليا في برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، لتعزيز السياحة بين البلدين.

وختم جولته بزيارة مصنع صيني لمعالجة الليثيوم جنوب البلاد، ما يؤكد اهتمام الصين بالاستثمار في المعادن الثمينة. (بلومبرغ)