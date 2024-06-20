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عربي-دولي

بوتين: روسيا تدرس تعديل عقيدتها النووية

Lebanon 24
20-06-2024 | 13:42
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن بلاده تدرس إدخال تعديلات محتملة في عقيدتها بشأن استخدام الأسلحة النووية.

 وكان بوتين يتحدث للصحفيين عن تغيير العقيدة النووية في ختام زيارة له إلى فيتنام.

كما تحدث غداة زيارة كوريا الشمالية، التي تمتلك أسلحة نووية أيضا، حيث عقد قمة مع زعيمها كيم جونغ أون.

 وتنص العقيدة الحالية على أن روسيا ربما تستخدم مثل هذه الأسلحة ردا على هجوم نووي أو في حالة التعرض لهجوم تقليدي يشكل تهديدا وجوديا للدولة، بما يعني اللجوء لتلك الأسلحة الفتاكة في الأحوال الدفاعية.

وذكر بوتين أن روسيا "لا تحتاج إلى تنفيذ ضربة نووية وقائية". (سكاي نيوز)

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