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عمّان تعلن ارتفاع عدد تصاريح الدفن بمكة لحجاج أردنيين إلى 68

Lebanon 24
20-06-2024 | 15:10
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، ارتفاع أعداد تصاريح الدفن بمدينة مكة المكرمة غرب السعودية، لحجاج أردنيين توفوا جراء ارتفاع درجات الحرارة في الموسم الأخير، إلى 68 تصريحا.

 وقالت الوزارة في بيان: "تم إصدار 68 تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة بناء على رغبة ذويهم"، وهو العدد الإجمالي بعد إعلان سابق عن إصدار 41 تصريحا، الثلاثاء.

 وأشارت إلى أن "الجهات السعودية المعنية باشرت في إجراءات دفن الحجاج الذين توفاهم الله، من غسل للجثامين وتكفينها والصلاة عليها ومن ثم دفنها".

 وأوضحت الخارجية أنه "تم العثور على 91 حاجا أردنيا من بين 107 مسجلين ضمن قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين، وفقا لقاعدة البيانات التي أعدتها المديرية منذ بدء التبليغ عن فقدان ووفاة عدد من الحجاج الأردنيين".

 وبينت أن "22 منهم يرقدون على أسرة الشفاء في المستشفيات السعودية، منهم 7 بحالة حرجة، ويجري التنسيق لنقلهم لتلقي العلاج في المملكة فور أن تسمح حالتهم الصحية بذلك".

 ولفتت إلى أن "عمليات البحث لا تزال جارية عن 16 حاجًا أردنيا مفقودًا، بجهود مشتركة من الخلية التي شكلتها الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة، والسفارة الأردنية في الرياض، وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج، ومع السلطات السعودية المختصة".

 وبحسب البيان، فإن المتوفين والمفقودين هم من "خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية والمسارات النظامية المعتمدة من قبل المملكة العربية السعودية". (الأناضول)

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