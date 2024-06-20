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عربي-دولي

حماس: نعدّ مذكرة قانونية للرد على اتهامات "الجنائية الدولية"

Lebanon 24
20-06-2024 | 18:01
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قالت حركة "حماس" في بيان، يوم الخميس، إنها تعمل على إعداد مذكرة قانونية للرد على الاتهامات الباطلة من المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من قادتها.
وذكرت الحركة أن "بيان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان جاء مليئاً بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تُمارس الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة".
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كذلك أشار البيان إلى جرائم الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس.

وأضاف البيان أن "خان بدأ خطواته بالتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين (في هجمات 7 تشرين الاول 2023) وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبد أي تعاطف مع شعبنا الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع".

واتهمت "حماس" خان بأنه "استقى معلوماته عن أحداث 7 تشرين الاول من مصادر الاحتلال الإعلامية، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية".

وتابع البيان: "صدَّق خان، ادعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، لكن الاحتلال لم يتمكن من تقديم دليل واحد عليها".
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