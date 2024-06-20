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عربي-دولي

معطية الأفضلية لأوكرانيا.. أميركا تسلّم كييف أنظمة دفاع جوي جديدة

Lebanon 24
20-06-2024 | 23:07
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أكّد البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة ستعطي "الأولوية" لتسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي، وسترسل الأسلحة التي ثمة حاجة ماسة إليها لكييف قبل دول أخرى قدمت طلبات بذلك.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "سنعيد ترتيب أولويات تسليم هذه الصادرات بحيث يتم الآن إرسال تلك الصواريخ التي تخرج من خط الإنتاج إلى أوكرانيا"، خصوصا صواريخ باتريوت وناسامس.
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وأشار إلى أن "تسليم هذه الصواريخ إلى دول أخرى على قائمة الانتظار سيتعين تأجيله".

من جانبه، علّق الرئيس الأوكراني على الأمر قائلا: "أنا ممتن بعمق للرئيس الأميركي جو بايدن لإعطائه أوكرانيا الأولوية في تسليم أنظمة الدفاع الجوي التي نحن في حاجة ماسة إليها للرد على الهجمات الروسية". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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