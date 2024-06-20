26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
معطية الأفضلية لأوكرانيا.. أميركا تسلّم كييف أنظمة دفاع جوي جديدة
Lebanon 24
20-06-2024
|
23:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة ستعطي "الأولوية" لتسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي، وسترسل الأسلحة التي ثمة حاجة ماسة إليها لكييف قبل دول أخرى قدمت طلبات بذلك.
وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "سنعيد ترتيب أولويات تسليم هذه الصادرات بحيث يتم الآن إرسال تلك الصواريخ التي تخرج من خط الإنتاج إلى أوكرانيا"، خصوصا صواريخ باتريوت وناسامس.
Advertisement
وأشار إلى أن "تسليم هذه الصواريخ إلى دول أخرى على قائمة الانتظار سيتعين تأجيله".
من جانبه، علّق الرئيس الأوكراني على الأمر قائلا: "أنا ممتن بعمق للرئيس الأميركي جو بايدن لإعطائه أوكرانيا الأولوية في تسليم أنظمة الدفاع الجوي التي نحن في حاجة ماسة إليها للرد على الهجمات الروسية". (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صورها بالمايوه.. فنانة سورية شهيرة تُراقص رجلا عربيا في اليونان (فيديو)
Lebanon 24
بعد صورها بالمايوه.. فنانة سورية شهيرة تُراقص رجلا عربيا في اليونان (فيديو)
03:16 | 2024-06-20
20/06/2024 03:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الخيانة والتعنيف... أسرار زواج لاميتا فرنجيه من ملياردير لبناني!
Lebanon 24
الخيانة والتعنيف... أسرار زواج لاميتا فرنجيه من ملياردير لبناني!
08:00 | 2024-06-20
20/06/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متزوجة من ابن كوميدي شهير.. هل تذكرون الفنانة ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
كانت متزوجة من ابن كوميدي شهير.. هل تذكرون الفنانة ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
03:44 | 2024-06-20
20/06/2024 03:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي يغادر قناة "MTV".. إليكم ما قاله
Lebanon 24
إعلامي يغادر قناة "MTV".. إليكم ما قاله
15:00 | 2024-06-20
20/06/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة جدّاً في منطقة الدورة.. أطلق النار على زوجته وقتلها أمام أعين المارة
Lebanon 24
حادثة مرعبة جدّاً في منطقة الدورة.. أطلق النار على زوجته وقتلها أمام أعين المارة
09:52 | 2024-06-20
20/06/2024 09:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:41 | 2024-06-20
إسرائيل "تقصف مخيمات بوسط غزة"... وتواصل التوغل في رفح
23:35 | 2024-06-20
بعد قرار ادراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب... طهران تستدعي ممثل مصالح كندا في إيران
23:32 | 2024-06-20
حادثة التسمم في محافظة أبو عريش تابع.. أمير المنطقة يوصي بتنفيذ هذه الأمور
23:24 | 2024-06-20
بشأن التصعيد مع لبنان... هذا ما أبلغه بلينكن لمسؤولين إسرائيليين
23:22 | 2024-06-20
ترامب: انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو سبب الحرب
23:20 | 2024-06-20
للخريجين الأجانب في أميركا... ترامب يقترح منح الإقامة الدائمة
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
21/06/2024 06:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
21/06/2024 06:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
21/06/2024 06:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24