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عربي-دولي

للخريجين الأجانب في أميركا... ترامب يقترح منح الإقامة الدائمة

Lebanon 24
20-06-2024 | 23:20
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أعلن دونالد ترامب أن الحكومة الأميركية يجب أن تمنح "تلقائيا" الإقامة الدائمة للأجانب الحاصلين على تعليم عالٍ في الولايات المتحدة، في وقت تُعدّ الهجرة قضية رئيسية في الحملة الرئاسية.
وقال الرئيس السابق في مقابلة مع بودكاست All-In نشرت الخميس "يجب أن تحصلوا تلقائيا في إطار شهادتكم على البطاقة الخضراء لتتمكنوا من البقاء في هذا البلد".
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والبطاقة الخضراء هي الاسم الذي يطلق على تصريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وسئل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني عن قيود متعلقة بالهجرة قال المُحاور إنها تحد من تنافسية الولايات المتحدة و"قدرتها" على جذب الأشخاص "الأفضل والألمع إلى أميركا".
 
وأشار ترامب إلى أنه "يعرف قصص أشخاص تخرجوا من جامعة مرموقة يريدون بشدة البقاء هنا. كان لديهم خطة عمل ومفهوم (لكن) لا يمكنهم ذلك. إنهم يعودون إلى الهند، إلى الصين. ويقومون بالأعمال نفسها في هذه البلدان ويصبحون من أصحاب المليارات ويوظفون آلاف الناس. وكان يمكن القيام بذلك هنا".


وتأتي تصريحات الجمهوري، المغايرة لمواقفه التقييدية المعتادة المتعلقة بالهجرة، بعد أيام قليلة على إعلان منافسه الديمقراطي جو بايدن أنه يريد تسريع إجراءات الحصول على تأشيرة عمل لبعض المهاجرين من حملة شهادات التعليم العالي في الولايات المتحدة الذين تلقوا عرض عمل في البلاد.
وذكر الرئيس الأميركي الحالي "يمكننا تأمين الحدود (مع المكسيك) وتوفير سبل قانونية للهجرة".
وانتهز الديمقراطي الفرصة الثلاثاء لانتقاد سلفه، معتبرا أنه من "الفضيحة" القول، كما فعل الملياردير، إن المهاجرين "حيوانات تسمم دماء" البلاد.
من جهته أكد فريق حملة ترامب الذي يَعِد بعمليات طرد جماعي إذا فاز، أن إجراءات بايدن "ستغذي بلا شك جرائم المهاجرين". (سكاي نيوز)

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