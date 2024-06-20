ترامب: انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو سبب الحرب

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أكّد المرشح للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنه "لن يرسل جنوده إلى أوكرانيا في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية هذا العام".وقال: "منذ 20 عاما كنت أسمع أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو، فهذا سيكون مشكلة حقيقية بالنسبة لروسيا. وكنت أسمع ذلك منذ فترة طويلة وأعتقد أن الحرب بدأت لهذا السبب بالذات".وأضاف أن بايدن "قال العديد من الأمور غير الصحيحة"، بما في ذلك حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو.وكان ترامب قد تحدث في وقت سابق حول أن بوسعه تسوية النزاع في أوكرانيا "في غضون 24 ساعة"، وأن لديه خطة للسلام. (روسيا اليوم)