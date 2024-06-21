واشنطن تعلن تدمير زوارق وطائرات حوثية مسيّرة.. وتدعو إلى الإفراج عن عمال إغاثة

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دمّر الجيش الأميركي 4 زوارق مسيّرة وطائرتين مسيّرتين لجماعة الحوثيين، في وقت دعت واشنطن فيه إلى إطلاق عمال إغاثة اعتُقلوا في وقت سابق هذا الشهر.وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان إنها دمرت هذه الزوارق والطائرات المسيّرة التابعة للحوثيين خلال عمليات في البحر الأحمر.وكان الجيش الأميركي أعلن، مساء الأربعاء، تدمير موقعي قيادة وتحكم للحوثيين في اليمن.وكانت السفينة التجارية "إم في توتور"، التي ترفع علم ليبيريا وتملكها وتشغلها شركة يونانية، قد أصيبت، الأربعاء الماضي، بأضرار جسيمة إثر هجوم بزورق مسيّر وصواريخ تبناه الحوثيون، ما أدى إلى مقتل بحار فلبيني، حسب واشنطن.من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن "الولايات المتحدة تدين الهجمات المتهورة والعشوائية الأخيرة، التي شنها الحوثيون على سفن مدنية".وبالإضافة إلى الهجمات على السفن، اعتقل الحوثيون مؤخرا أكثر من 10 من عمال الإغاثة، بمن فيهم موظفون بالأمم المتحدة، متهمين إياهم بأنهم جزء من "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية". (الجزيرة)