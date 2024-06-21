Advertisement

عربي-دولي

بلبلة وغضب... نتنياهو يعدل الموقف: "إسرائيل تحتاج إلى الأسلحة الأميركية"

Lebanon 24
21-06-2024 | 00:10
A-
A+
Doc-P-1214178-638545511880791960.jpg
Doc-P-1214178-638545511880791960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تمر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الفيديو الذي نشره متهماً الولايات المتحدة بحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل مرور الكرام.


فبعدما أكد البيت الأبيض الخميس، عدم معرفته بنية نتنياهو نشر المقطع، معتبراً تصريحات الحليف "مزعجة"، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي لتعديل موقفه على ما يبدو.
Advertisement
فقد خرج نتنياهو مشدداً على أن إسرائيل تحتاج إلى الأسلحة الأميركية في "حرب من أجل وجودها"، وفق زعمه.
وقال في بيان: "أنا مستعد لتحمل هجمات شخصية شرط أن تتلقى إسرائيل من الولايات المتحدة السلاح الذي تحتاج إليه في حرب تخوضها من أجل وجودها"، بحسب كلامه.
فيما يعد هذا رداً مباشراً على انتقاد البيت الأبيض لشكواه من تأخر تسليم شحنات الأسلحة.
 
أتى ذلك بعدما رأى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين أن تصريحات نتنياهو كانت مخيبة للآمال بشدة ومزعجة لبلاده.
 
وتابع أنه ونظرا لحجم الدعم الذي تقدمه واشنطن وتواصل تقديمه، فإن كلام نتنياهو بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية غير صحيح.
كما قال: "أقل ما يمكن قوله هو أن الأمر محير ومخيب للآمال بالتأكيد، خاصة وأنه لا توجد دولة أخرى تساعد إسرائيل أكثر في الدفاع عن نفسها من تهديد حماس".
بلبلة وغضب أميركي
 
وكان نتنياهو نشر الثلاثاء، فيديو اتهم فيه الولايات المتحدة بحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل.
وقال إنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأميركية، في الأشهر القليلة الماضية، بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل"، حسب موقع "أكسيوس".
من جهتها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، للصحافيين: "اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إننا بصدق لا نعرف ما الذي يتحدث عنه نتنياهو".
كما أردفت أنه باستثناء "شحنة معينة من الذخائر" ينظر فيها المسؤولون الأميركيون عن كثب "ليس هناك أي وقف آخر" لشحنات أسلحة.
أما وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، فشدد على أن واشنطن تواصل مراجعة شحنة واحدة فيما يتعلق بقنابل زنة 2000 رطل، بسبب مخاوفها بشأن استخدامها في منطقة مكتظة بالسكان مثل رفح.
وأكد: "لكن كل ما سوى ذلك يجري كالمعتاد"، دون الخوض في تفاصيل المحادثات مع نتنياهو.
يشار إلى أن فيديو نتنياهو لم يزعج الأميركيين فحسب، بل وصل إلى أن مسؤولاً إسرائيلياً أعلن أن المقطع تسبب بمشاكل جسيمة.
وكان بعض المسؤولين الإسرائيليين في طريقهم بالفعل إلى واشنطن، إلا أنه جرى اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:49 | 2024-06-21
01:38 | 2024-06-21
01:21 | 2024-06-21
01:17 | 2024-06-21
01:10 | 2024-06-21
00:38 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24