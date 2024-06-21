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عربي-دولي

مباشرة على الهواء.. وفد روسيا يتعرض للطرد اليكم السبب

Lebanon 24
21-06-2024 | 00:17
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تعرض أعضاء الوفد الذي رافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إلى كوريا الشمالية "للطرد" من اجتماع بين الجانبين.

أما السبب فيعود إلى دخول الوفد الاجتماع قبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
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ولعل الأكثر إحراجاً أن تلك اللحظات بثت مباشرة على الهواء على شاشة التلفزيون الكوري الرسمي، حيث بدا مرافقو بوتين يدخلون قبل الزعيم الكوري.

ما عرضهم للطرد بشكل غير رسمي من الاجتماع لدخولهم القاعة قبل الزعيمين، وفق ما نقلت صحيفة "موسكو تايمز".

بينهم لافروف!
ومن بين المطرودين، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ونواب رئيس الوزراء.

إذ شوهدوا وهم يدخلون غرفة اللقاء ويجلسون في مقاعدهم، فيما بدأ لافروف يشتكي من شيء ما وقع على ثيابه على ما يبدو، قبل أن يطلب منهم مسؤول كوري شمالي، بعيدًا عن الكاميرا، المغادرة.

في حين أمكن سماع المسؤول يقول: "لدينا بروتوكول.. نحن ندعوكم إلى الطاولة.. ".
ليتوقف البث فجأة عندما بدأ أحد أعضاء الوفد الروسي في الاعتراض.

وبدلاً من ذلك عُرض على المشاهدين غرفة اجتماعات فارغة.

يشار إلى أنه من المعتاد في مثل هذه المناسبات بكوريا الشمالية، انتظار الوفود حتى يتم استدعاؤها من قبل الزعيم الكوري، بمجرد دخوله مع ضيفه.
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