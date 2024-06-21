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إسرائيل لم تقترب بعد من تدمير حماس.. والسنوار لا يزال طليقاً

Lebanon 24
21-06-2024 | 01:10
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على الرغم من ترجيح مسؤولين إسرائيليين وقادة أمنيين سابقاً قرب انتهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب غزة، آخر مهاقل حماس في القطاع الفلسطيني، أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، أكد مسؤول أميركي العكس تماما.
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وقال في تصريحات لشبكة CBS الأميركية اليوم الجمعة، إن "الإسرائيليين لم يقتربوا بعد من تحقيق هدفهم المتمثل في تدمير حماس".
"السنوار طليق"
 
كما أضاف أنه "لا يزال هناك مئات المقاتلين وأميال من الأنفاق غير المستكشفة، ولا يزال زعيم حماس يحيى السنوار طليقاً".
إلى ذلك، رأى المسؤول أنه "في ظل غياب وجود أي خطة إسرائيلية لليوم التالي في غزة بعد انتهاء الحرب ، فإن الاستراتيجية الحالية هي وصفة لحرب مستمرة"، وفق تعبيره.
وكان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن حث أمس خلال لقائه وفداً من المسؤولين الإسرائيليين على ضرورة الدفع قدماً بمفاوضات وقف إطلاق النار، ووجوب البحث عن خطة لما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني. (العربية)
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