على حدود بولندا وأوكرانيا... الدفاع البيلاروسية تستنفر قواتها

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية استنفار القوات المسلحة بمختلف صنوفها جنوب غربي البلاد في إطار اختبار مفاجئ لجهوزيتها في مقاطعتي بريست على حدود بولندا، وغوميل على حدود أوكرانيا.



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تشارك في التفتيش وحدات عسكرية ووحدات قيادات العمليات وقوات العمليات الخاصة وقوات الصواريخ والمدفعية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي. وتترتب عمليات وأداء المهام الموكلة للقوات المسلحة على الشكل التالي وفق بيان وزارة الدفاع.تشارك في التفتيش وحدات عسكرية ووحدات قيادات العمليات وقوات العمليات الخاصة وقوات الصواريخ والمدفعية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي.

في المرحلة الأولى سيتم العمل مع التمركز العملياتي في مناطق محددة والإعداد الهندسي لها وتنظيم الأمن والدفاع والاستعداد والدخول في مهمة قتالية.

لاحقا سيتعين على الوحدات العسكرية القيام بمهام التدريب القتالي.

ولفت البيان إلى أنه سيتم استخدام مواقع ومناطق الاختبار في مقاطعتي بريست وغوميل حيث سيسمح بتحرك المعدات العسكرية على الطرق العامة. (روسيا اليوم)