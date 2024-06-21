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عربي-دولي

أرمينيا تُعلن عن اعترافها بدولة فلسطين

Lebanon 24
21-06-2024 | 05:08
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قالت وزارة الخارجية الأرمينية، إنّها اعترفت رسميا بدولة فلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان أنّ "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يُعدّ إحدى القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحلّ".
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وشدد البيان على أنّ "أرمينيا ترفض بشكل قاطع استهداف البنى التحتية المدنية والعنف ضدّ المدنيين".

وأوضحت الخارجية أنّ "أرمينيا أيّدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

ومع الخطوة الأرمينية، يصل عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى نحو 148 بلدا من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة. (الحرة)
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