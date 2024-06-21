عالجه عندما كان في السجون الإسرائيليّة.. طبيب يكشف أسراراً عن يحيى السنوار ماذا قال عنه؟

بينما تواصل إسرائيل بحثها عن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، الذي تتهمه بالتدبير لهجوم السابع من تشرين الأول، فجر طبيب الأسنان الإسرائيلي يوفال بيتون مفاجآت عن السنوار.



فقد أكد الطبيب الذي التحق بالمخابرات الإسرائيلية قبل سنوات، أنه أمضى مئات الساعات في التحدث إلى السنوار خلال فترة حبسه في سجن نفحة الإسرائيلي، كما زعم خلال مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، أنه ما إن علم بهجوم السابع من تشرين الأول حتى عرف على الفور أن السنوار يقف خلفه.

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وقال بيتون: "لقد عرفته منذ عام 1996، وأنقذت حياته من خلال المساعدة في تشخيص ورم في المخ كان يعاني منه".

وأضاف قائلا إن "السجين المذكور جاء عام 2004 إلى عيادة السجن يشكو من آلام في الرقبة وفقدان التوازن، فشخصت إصابته بجلطة دماغية، وقررت مع الطبيب العام نقله إلى المستشفى". وتابع موضحا أن السنوار خضع في نفس اليوم لعملية جراحية، ما أنقذ حياته حينها.



إلى ذلك، أكد أن الرجل بعد شفائه، أخبره بأنه مدين له بحياته، مضيفا أنه كرر تلك التصريحات عندما أطلق سراحه في صفقة تبادل للأسرى عام 2011، والتي شهدت إطلاق سراح السنوار وأكثر من 1000 فلسطيني آخرين مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. إلا أنه رأى أن السنوار عوض ذلك، رد الجميل عبر قتل ابن أخيه يوم السابع من تشرين الأول خلال الهجوم الذي شنته حماس.

وردا على سؤال حول تقييمه لعقلية السنوار، قال بيتون إن زعيم حماس مهتم بشكل أساسي بالبقاء في السلطة، كما اعتبر أن السنوار مستعد للتضحية حتى بـ100 ألف فلسطيني من أجل ضمان بقاء حكمه في غزة. وزعم أيضاً "أنه مستعد للتضحية بحياة مسلحي الحركة وقادتها فضلا عن المدنيين ثمنًا لبقائه"، مردفاً "إنه لا يهتم".

إلى ذلك، أشار إلى أن "السنوار لا يزال يشعر بأنه في موقع قوي"، بعد مضي أكثر من 8 أشهر على الحرب.



وأضاف: "إنه يدير المفاوضات من داخل القطاع، وما زال يسيطر على المناطق التي يخليها الجيش الإسرائيلي في غزة، ويسيطر أيضًا على المساعدات الإنسانية، وبالتالي يشعر بالقوة، لذا لن يوقع اتفاقًا لإطلاق سراح الرهائن ما لم يقم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب وإنهاء الحرب". (العربية)