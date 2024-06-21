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إقتصاد

بينها 4 دول عربيّة... روسيا تجري مباحثات مع 9 بلدان لإلغاء تأشيرة السفر

Lebanon 24
21-06-2024 | 06:21
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أعلن رئيس الدائرة القنصلية لدى وزارة الخارجية الروسية أليكسي كليموف، عن إجراء مباحثات بين روسيا و9 دول إضافية، بشأن إلغاء تأشيرات السفر المتبادل.
 
وقال كليموف في حديث لوكالة "نوفوستي": "في الوقت الراهن ووفقا للاتفاقيات الثنائية يمكن لمواطني أكثر من 65 دولة دخول الأراضي الروسية بلا تأشيرة. تم خلال السنوات الأربع الماضية إبرام 15 اتفاقا بهذا الصدد ودخلت كلها حيّز التنفيذ".
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وتجري موسكو مباحثات لإلغاء التأشيرة مع زيمبابوي والبحرين والكويت. 

كما اقترح الجانب الروسي الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية مع سلطنة عمان والسعودية وماليزيا. (روسيا اليوم)

إقتصاد

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