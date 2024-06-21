بينها 4 دول عربيّة... روسيا تجري مباحثات مع 9 بلدان لإلغاء تأشيرة السفر

أعلن رئيس الدائرة القنصلية لدى وزارة الخارجية الروسية أليكسي كليموف، عن إجراء مباحثات بين روسيا و9 دول إضافية، بشأن إلغاء تأشيرات السفر المتبادل.



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وتجري موسكو مباحثات لإلغاء التأشيرة مع زيمبابوي والبحرين والكويت.



كما اقترح الجانب الروسي الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية مع سلطنة عمان والسعودية وماليزيا. (روسيا اليوم) وقال كليموف في حديث لوكالة "نوفوستي": "في الوقت الراهن ووفقا للاتفاقيات الثنائية يمكن لمواطني أكثر من 65 دولة دخول الأراضي الروسية بلا تأشيرة. تم خلال السنوات الأربع الماضية إبرام 15 اتفاقا بهذا الصدد ودخلت كلها حيّز التنفيذ".وتجري موسكو مباحثات لإلغاء التأشيرة مع زيمبابوي والبحرين والكويت.كما اقترح الجانب الروسي الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية مع سلطنة عمان والسعودية وماليزيا. (روسيا اليوم)