"خطأ كبير"... ماذا أصابت دبابة إسرائيليّة في إحدى المستوطنات؟

كشفت الإذاعة الإسرائيلية، أنّ "دبابة إسرائيلية في غزة، أطلقت عن طريق الخطأ قذيفة نحو المناطق الإسرائيلية".



Advertisement وأشارت الإذاعة الإسرائيليّة، إلى أنّ "القذيفة أصابت سيارة في مستوطنة نتيف هعسرا".