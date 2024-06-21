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عربي-دولي

"خطأ كبير"... ماذا أصابت دبابة إسرائيليّة في إحدى المستوطنات؟

Lebanon 24
21-06-2024 | 06:41
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كشفت الإذاعة الإسرائيلية، أنّ "دبابة إسرائيلية في غزة، أطلقت عن طريق الخطأ قذيفة نحو المناطق الإسرائيلية".
 
 
وأشارت الإذاعة الإسرائيليّة، إلى أنّ "القذيفة أصابت سيارة في مستوطنة نتيف هعسرا".
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غزة

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