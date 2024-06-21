رصد توهج شمسيّ قويّ... هل يُشكّل خطراً على الأرض؟

أعلن معهد الجيو فيزياء التطبيقية في موسكو، أنّ العلماء رصدوا توهجا شمسيا قويا، صباح اليوم الجمعة.



ويُمكن أنّ تُسبّب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتُؤثّر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.

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كما يُمكن للعواصف المغناطيسية القوية أنّ تُؤثّر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة. (روسيا اليوم)