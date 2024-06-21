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عربي-دولي

رصد توهج شمسيّ قويّ... هل يُشكّل خطراً على الأرض؟

Lebanon 24
21-06-2024 | 06:49
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أعلن معهد الجيو فيزياء التطبيقية في موسكو، أنّ العلماء رصدوا توهجا شمسيا قويا، صباح اليوم الجمعة.

ويُمكن أنّ تُسبّب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتُؤثّر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.
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كما يُمكن للعواصف المغناطيسية القوية أنّ تُؤثّر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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