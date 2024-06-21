26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مفاجأة جديدة عن "أنفاق حماس".. تقريرٌ أميركي يعلنها!
Lebanon 24
21-06-2024
|
06:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّدت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، اليوم الجمعة، أنّ حركة "حماس" أصبحت اليوم، "أقوى مما كانت عليه" في السابع من تشرين الأول 2023، كما أصبحت القضية الفلسطينية "أكثر شعبية وجاذبية".
Advertisement
وقالت المجلة في تقريرٍ لها إنّه بعد "9 أشهر من العمليات القتالية الإسرائيلية في قطاع غزّة، لم تُهزم حماس وليست قريبة من ذلك أيضاً".
وذكرت الصحيفة أنّ إسرائيل غزت قطاع غزّة بنحو 40 ألف جندي وهجّرت 80% من السكان قسراً، وقتلت أكثر من 37 ألف فلسطيني، وأسقطت ما لا يقلّ عن 70 ألف طن من القنابل على القطاع، وألحقت أضراراً بأكثر من نصف مبانيه، وقيّدت وصول المنطقة إلى المياه والغذاء والكهرباء، ما ترك السكان بالكامل على حافّة المجاعة.
وعلى الرغم من أنّ العديد من المراقبين سلّطوا الضوء على عدم أخلاقية سلوك إسرائيل، فإنّ القادة الإسرائيليين ظلّوا يزعمون باستمرار أنهم أقرب إلى هزيمة حماس وإضعاف قدرتها، ولكن الأمر الذي تبيّن الآن هو أنّ "قوّة حماس آخذة في النمو فعلياً"، وفق "فورين أفيرز".
ووفق المجلة، فإنّ الخلل المركزي في استراتيجية إسرائيل، ليس فشل التكتيكات، بل إن "الفشل الذريع كان عبارة عن سوء فهم فادح لمصادر قوّة حماس"، مما ألحق ضرراً كبيراً بإسرائيل.
وعلى الرغم من خسائرها، لا تزال حماس تسيطر بحكم الأمر الواقع، على مساحات واسعة من قطاع غزّة، بما في ذلك المناطق التي يتركز فيها المدنيون الآن.
ووفقاً لتقييم إسرائيلي حديث، أصبح لدى حركة حماس الآن، عدد أكبر من المقاتلين في المناطق الشمالية من قطاع غزّة، مع العلم أنّ هذه المناطق دخلها الجيش الإسرائيلي في الخريف الماضي.
ولفتت المجلة إلى أنّ حماس لا تزال قادرة على ضرب إسرائيل ومن المرجّح أنّ لديها نحو 15 ألف مقاتل مجهّز، كما أنّه لا يزال ما يزيد على 80% من شبكة الأنفاق تحت الأرض التابعة لها صالحة للاستخدام في التخطيط، وتخزين الأسلحة، وتنفيذ الهجمات، كما أنّ معظم القيادات العليا لحماس في غزة سليمة.
وأوضحت الصحيفة أنّ القصف الإسرائيلي والغزو البري لقطاع غزّة، لم يؤديا إلى تراجع الدعم الشعبي الفلسطيني، ويبدو أنّ الدعم للمقاومة ارتفع عن السابق، ولا سيما في الضفة الغربية بشكل خاص، الأمر الذي يشير إلى أنّ حماس حققت مكاسب واسعة النطاق في مختلف أنحاء المجتمع الفلسطيني.
واليوم، أكّد مسؤول أميركي لشبكة "CBS"، أنّ إسرائيل ليست قريبة من تحقيق هدفها "بتدمير حماس"، وذلك في ظلّ غياب وجود أيّ خطة إسرائيلية لليوم التالي للحرب في غزّة.
وفي وقتٍ سابق، أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أنّ الحديث عن تدمير حركة حماس هو "ذرٌّ للرماد"، مضيفاً أنّه "إذا لم تجد الحكومة الفلسطينية بديلاً لحماس فالحركة ستبقى".
(الميادين نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامي يغادر قناة "MTV".. إليكم ما قاله
Lebanon 24
إعلامي يغادر قناة "MTV".. إليكم ما قاله
15:00 | 2024-06-20
20/06/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة جدّاً في منطقة الدورة.. أطلق النار على زوجته وقتلها أمام أعين المارة
Lebanon 24
حادثة مرعبة جدّاً في منطقة الدورة.. أطلق النار على زوجته وقتلها أمام أعين المارة
09:52 | 2024-06-20
20/06/2024 09:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كُشِفَ السرّ... ما سبب عدم إصابة البعض بـ"كورونا"؟
Lebanon 24
كُشِفَ السرّ... ما سبب عدم إصابة البعض بـ"كورونا"؟
10:00 | 2024-06-20
20/06/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حملة في لبنان ضدّ شركة "بيبسي": مرور آلياتها ممنوع في هذه المناطق
Lebanon 24
حملة في لبنان ضدّ شركة "بيبسي": مرور آلياتها ممنوع في هذه المناطق
11:58 | 2024-06-20
20/06/2024 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر إيجابي يحصل داخل المصارف.. إليكم هذه المعلومة
Lebanon 24
أمر إيجابي يحصل داخل المصارف.. إليكم هذه المعلومة
16:00 | 2024-06-20
20/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:14 | 2024-06-21
تمزّقت يده... جنديّ روسيّ تصدّى لطائرة مسيّرة بيده!
09:00 | 2024-06-21
بعد عام على تمرد "فاغنر".. كيف عزّز بوتين نفوذه؟
08:46 | 2024-06-21
منظمة الصحة العالمية: الهدنة التكتيكية في قطاع غزة لم يكن لها أي تأثير على وصول المساعدات
08:24 | 2024-06-21
مقتل جندي تونسيّ... سقطت مروحيته وتحطّمت
08:00 | 2024-06-21
مقابر دارفور تتوسع.. المرض وسوء التغذية يفتكان بحياة السودانيين
07:56 | 2024-06-21
من 4 نقاط... ما هي خطّة نتنياهو لما بعد حرب غزة؟
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
21/06/2024 16:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
21/06/2024 16:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
21/06/2024 16:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24