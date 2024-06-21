وزارة الخزانة الإسرائيلية تضغط على وزير الماليّة... ما السبب؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولي الخزانة، أوصوا وزير المالية بتسلئيل سموتريش بفرض ضرائب جديدة العام المقبل لجمع 30 إلى 50 مليار شيكل إضافية لتمويل الحرب.



وذكر تقرير إخباري للقناة 12 الإسرائيليّة، أنه" خلال المناقشات الماراثونية بشأن ميزانية الدولة لعام 2025، أخبر المسؤولون سموتريش أن إسرائيل بحاجة إلى إرسال رسالة إلى وكالات التصنيف الائتماني بأنها جادة بشأن الرقابة المالية المناسبة، ولا يمكنها الاستمرار في زيادة الإنفاق بالاستدانة، لأن الحرب الدائرة بين إسرائيل و"حماس" تفرض تكاليف باهظة على الموارد المالية للبلاد". (روسيا اليوم)

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