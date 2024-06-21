من 4 نقاط... ما هي خطّة نتنياهو لما بعد حرب غزة؟

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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصوّره لمستقبل غزة، بعد نهاية الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأوّل، وقال "أعتقد أنه سيتعيّن علينا نزع السلاح بشكل مستدام، ويجب أن تكون هناك إدارة مدنية لإدارة ليس فقط توزيع المساعدات الإنسانية لكن أيضا الإدارة المدنية. وأعتقد أنه من الأفضل أن يتم ذلك بالتعاون مع الدول العربية".وأضاف نتنياهو خلال مقابلة: "الشيء الثالث سيكون من الواضح أنه نوع من عملية القضاء على التطرف التي ستبدأ في المدارس والمساجد، لتعليم هؤلاء الناس مستقبلا مختلفا عن إبادة إسرائيل وقتل كل يهودي على هذا الكوكب".وتابع: "النقطة الرابعة ستكون إعادة الإعمار، التي أعتقد أن المجتمع الدولي سيتولى تنفيذها إلى حدٍّ كبير". (سكاي نيوز)