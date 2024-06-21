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عربي-دولي

مقتل جندي تونسيّ... سقطت مروحيته وتحطّمت

Lebanon 24
21-06-2024 | 08:24
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لقي جندي تونسي مصرعه، متأثرا بجراحه، بعدما سقطت مروحية عسكرية في محافظة قفصة جنوب البلاد، اليوم الجمعة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع المقدم محمد الزكري، أن "المروحية تعرضت لحادث أثناء مناورة النزول بينما كانت في مهمة محددة مسبقا". (العربية)
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