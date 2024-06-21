تمزّقت يده... جنديّ روسيّ تصدّى لطائرة مسيّرة بيده!





وبحسب موقع "KP-Samara" الإلكتروني، فإن الجندي الأعزل تصدى بيده لطائرة مسيّرة معادية.



Advertisement ونتيجة لذلك تمزقت يده إلى أشلاء، لكنه بقي على قيد الحياة. نُقل جندي مصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى الميداني حيث يعمل أطباء لواء المشاة الميكانيكية الـ15 من منطقة سمارة.وبحسب موقع "KP-Samara" الإلكتروني، فإن الجندي الأعزل تصدى بيده لطائرة مسيّرة معادية.ونتيجة لذلك تمزقت يده إلى أشلاء، لكنه بقي على قيد الحياة.

وقام فريق الإجلاء بنقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى الميداني. ورغم خطورة الجروح تمكن الجراحون من إنقاذ الجندي بعد أن قاموا بتجميع ذراعه. (روسيا اليوم)