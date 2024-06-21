تركيا ستفرض رسوماً على السيارات الصينيّة

تعتزم تركيا فرض رسوم جمركية على كافة السيارات المستوردة من الصين، وخصوصاً المركبات الكهربائية، وذلك في خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والإتّحاد الأوروبيّ.



وبحسب تقرير نشرته "دويتشه فيلي"، فقد أعلنت وزارة التجارة التركية أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 40 بالمئة، أو ما لا يقل عن 7000 دولار على كل سيارة. (سكاي نيوز)

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