إضافة قاتلة لقوات بوتين.. تعرفوا إلى "دبابة السلحفاة" الروسية

حيّرت دبابة روسية بقدرات متنوعة الأوكرانيين منذ نيسان الماضي، عندما دخلت إلى ساحة المعركة في شرق أوكرانيا، فهي ليست من النوع الذي اعتاد عليه الأوكرانيون منذ بدء الحرب قبل أكثر من عامين، بل دبابة مغطاة بقشرة حديدة ومليئة بالإلكترونيات.

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فقد كانت المركبة الجديدة، التي أطلق عليها اسم "دبابة السلحفاة"، تحتوي في البداية على غلاف معدني فقط لحمايتها من الطائرات من دون طيار، ثم تم تطويرها لتوفير الحماية ضد الحرب الإلكترونية.

ماذا نعرف عنها؟



بعد 26 شهراً من الحرب، يكافح كل من الروس والأوكران من أجل التوصل إلى أسلحة هجومية جديدة لكسب اليد العليا في ساحة المعركة، لذلك برزت "دبابة السلحفاة" لتكون بمثابة اختبار للتكتيكات والتقنيات الجديدة، وفق تقرير نشرته "تلغراف" البريطانية.



ومن بين نقاط قوتها المتنوعة، أنها توفر دفاعاً ضد الذخائر والطائرات من دون طيار، ولديها أيضاً القدرة على عمليات الاختراق الإلكتروني أو التشويش كجزء من هجوم بري.



وهناك بعض الأدلة على أن "دبابة السلحفاة" يمكنها تحمل عشرات الضربات من المسيّرات، مما يجعلها إضافة قاتلة للقوات القتالية البرية الروسية.



وستظل الدبابات مفيدة في العمليات الهجومية ولكن من المرجح أن تكون غير قابلة للتطوير لاسيما أنها كبيرة وبطيئة الحركة وغير عملية، مع رؤية محدودة للطاقم، ما لم يكن هناك العديد من الكاميرات الخارجية التي لا نعرفها. (العربية)