ترامب يتقدّم على بايدن في 6 ولايات رئيسيّة... كم بلغ الفارق بينهما؟

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أظهرت إستطلاعات الرأي، أنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتقدّم على منافسه الرئيس الحالي جو بايدن في 6 ولايات حاسمة.وبحسب الإستطلاعات، يتفوّق ترامب على بايدن في أريزونا 47%-43%، جورجيا 45%-41%، ميشيغان 46%-45%، نيفادا 46%-43%، بنسلفانيا 47%-45%، وويسكونسن 47%-44%.وأظهر الاستطلاع أيضا تعادل ترامب وبايدن بنسبة 45% لكل منهما في ولاية مينيسوتا، التي دعمت مرشحا جمهوريا للرئاسة ثلاث مرات فقط منذ بداية الكساد الكبير. (روسيا اليوم)