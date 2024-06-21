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عربي-دولي
نتنياهو: المساعدات العسكرية الأميركية تصلنا بالقطّارة
Lebanon 24
21-06-2024
|
10:51
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جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومه على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وقال إن المساعدات العسكرية الأميركية تصل إلى إسرائيل بالقطّارة.
وقال نتنياهو لـPunchbowl News: "لقد أثرت هذه القضية مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وقلت إن مسؤولي وزارة الدفاع لدينا أخبرونا أنه بالكاد يأتي القليل".
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وأضاف نتنياهو: "حسنا، كل شيء قيد التنفيذ. نحن نقوم بكل شيء لفك التشابك. ولإزالة العقبات.. حسنا، هذا ما أتوقع حدوثه، دعونا نتأكد من حدوث ذلك، فهو أمر يجب أن يحدث".
وقال نتنياهو في المقابلة إنهم "بدأوا يرون أننا نواجه بعض المشاكل الكبيرة التي ظهرت قبل عدة أشهر"، موضحا أنه حاول حل القضية خلال "العديد من المحادثات الهادئة".
كما زعم أن نسبة المدنيين الفلسطينيين إلى المسلحين الذين يقتلهم الجيش الإسرائيلي "تقريبا واحد إلى واحد"، مضيفا: "الناس قالوا إننا لا نستطيع الدخول إلى رفح لأن عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين سيسقطون. هل تعلم كم عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا؟ قال لي رئيس الأركان. "مستخدما كلمة العشرات". لقد قتلنا حوالي 600 إرهابي في غزة. فهل هم عشرات؟ هل هم أكثر من ذلك بقليل؟. هذه النسبة لا تزال هي الأدنى في حرب المدن المسجلة". (روسيا اليوم)
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