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المغرب يسجل 20 وفاة في صفوف الحجاج

Lebanon 24
21-06-2024 | 11:40
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أعلن المغرب، الجمعة، تسجيل 20 حالة وفاة في صفوف مواطنيه الحجاج في السعودية، موضحا أن "الوفيات طبيعية".

 وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، في بيان، إنها سجلت 20 حالة وفاة في صفوف الحجاج المغاربة لهذا العام.

وأضافت أن "هذه الحالات هو نفس العدد تقريبا مقارنة بنفس الفترة من موسم الحج للسنة الماضية".

وذكرت أن "عدد الوفيات في صفوف الحجاج المغاربة كل عام ما بين 30 و45 حالة، خلال العشرين سنة الماضية".

وأوضحت وزارة الأوقاف أن وفيات الحجاج "طبيعية".

 وأشارت إلى أن 15 بالمائة من الحجاج المغاربة هذه السنة تزيد أعمارهم عن ثمانين عاما. (الأناضول)

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