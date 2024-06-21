فندق ياباني يرفض استقبال إسرائيلي بسبب جرائم الحرب في غزة

رفض فندق في مدينة كيوتو اليابانية حجز تقدم به زبون إسرائيلي وذلك "للاشتباه بوجود صله له مع الجيش الإسرائيلي" الذي يواصل هجماته على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، الجمعة، أن فندق"هوتيل ماتيريال" في منطقة هيغاشياما في كيوتو، رفض حجزا لعميل إسرائيلي، في حزيران الجاري، للاشتباه بصلته بالجيش الإسرائيلي الذي يواصل هجومه على قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر.

واعتبرت بلدية كيوتو، في بيان، أن سبب عدم قبول الفندق لحجز عميلها الأجنبي "ليس سببًا مشروعًا لرفض الإقامة".

وأضاف البيان، أنه تم تحذير الفندق شفهيًا وخطياً.

وفي ردها على سؤال حول الموضوع في مؤتمرها الصحفي، قالت وزيرة الخارجية اليابانبة كاميكاوا يوكو، إن "رفض الإقامة على أساس الجنسية أمر غير مقبول".

وأضافت كاميكاوا: "نأمل أن يتمكن جميع الزوار القادمين إلى اليابان من المشاركة في الأنشطة المختلفة في البلاد وسط شعور بالأمان". (الاناضول)