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عربي-دولي
أكبر مسؤول يغادر منصبه.. استقالة جديدة بحكومة بايدن بسبب حرب غزة
Lebanon 24
21-06-2024
|
12:41
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تقدم نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية أندرو ميلر، باستقالته، ليصبح أكبر مسؤول أميركي يغادر منصبه منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول الماضي.
وكان ميلر قد قال لزملائه الجمعة، إنه ترك وظيفته لقضاء وقت أطول مع عائلته، الا أن تقريرا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قال إن قراره يأتي اعتراضا على سماح الولايات المتحدة بقتل عشرات الآلاف على يد إسرائيل في غزة.
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ووصفت الصحيفة استقالة ميلر بأنها "انتكاسة للدبلوماسيين الأميركيين الذين يسعون إلى قطيعة أكبر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف".
وتأتي استقالة ميلر وسط إحباط متزايد داخل وخارج الحكومة الأميركية، بشأن العدد الكبير من الشهداء المدنيين في غزة، الذي تجاوز 37 ألفا حتى الآن وفق السلطات الصحية في القطاع.
وحسب "واشنطن بوست"، يوصف ميلر بأنه "مؤيد مبدئي للحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية، ومفكر دقيق في شؤون الشرق الأوسط". (سكاي نيوز)
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