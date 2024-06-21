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عربي-دولي

شاهد.. سائحة أجنبية تعتلي منبر مسجد في مدينة حيفا

Lebanon 24
21-06-2024 | 13:44
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وثق مقطع فيديو متداول، اعتلاء سائحة أجنبية منبر أحد المساجد في مدينة حيفا المحتلة.

 وأظهر الفيديو جلوس السائحة على المنبر ورفضت النزول رغم محاولات المتواجدين داخل المسجد، مما دفعهم للاتصال بالشرطة الإسرائيلية.

ودخلت الشرطة الإسرائيلية المسجد، وقامت باعتقال السائحة ووضع الكلابشات الحديدية في يدها، وسحبها خارج المسجد.

وحاولت السائحة مقاومة الشرطة والصراخ داخل المسجد، إلا أن العناصر الأمنية أخذت حقائبها وخرجت بها للخارج. (المرصد)

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