مقتل 5 أفراد من الجيش الباكستاني في انفجار عبوة ناسفة

قُتل 5 جنود باكستانيين، الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال غربي البلاد، بحسب تقارير أولية.

وذكر الجيش الباكستاني، في بيان، أن عبوة ناسفة استهدفت مركبة تقل جنودا في منطقة كورام، بإقليم خيبر بختونخوا (شمال غرب).

وأضاف أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 5 جنود.

وأكد الجيش، على "استمرار الجهود الرامية للقضاء على الإرهابيين وتطهيرهم من المنطقة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى مساء الجمعة.

ويشهد إقليم خيبر بختونخوا، هجمات إرهابية بشكل متكرر.

وتقول إسلام أباد إن هذه الهجمات يتم التخطيط لها من حركة طالبان الباكستانية، المتمركزة في أفغانستان، غير أن كابل تنفي هذه المزاعم. (الاناضول)