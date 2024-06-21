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ترحيب سعودي بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين

Lebanon 24
21-06-2024 | 15:00
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رحبت السعودية، الجمعة، بقرار حكومة أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين، في «خطوة مهمة تدعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

 وجدّدت، في بيان لوزارة خارجيتها، الدعوة للمجتمع الدولي، وخصوصاً الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن التي لم تعترف بدولة فلسطين، للمُضي قدماً نحو ذلك، بما يدعم حل الدولتين ويعزز دعائم الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه، أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بهذه الخطوة الداعمة من أرمينيا لحق الشعب الفلسطيني؛ للحصول على حقوقه كافة، والعيش بسلام وعدالة واستقلال، وللحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام بالمنطقة، داعياً، في الوقت نفسه، الدول كافة للقيام بخطوات مماثلة.

 وجدد البديوي تأكيده الموقف الثابت والراسخ لدول المجلس في دعم القضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. (الشرق الأوسط)

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