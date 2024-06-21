غوتيريش: الانفلات جعل توزيع المساعدات داخل غزة صعبا للغاية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يشهد "انفلاتا وفوضى عارمة".

وشدد غوتيريش، في مؤتمر صحفي بنيويورك، على الحاجة إلى "آلية تضمن الحد الأدنى من النظام" لتسهيل توزيع المساعدات.

وأوضح أن "الوضع في غزة أصبح في حالة انفلات، حيث يتم نهب معظم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية".

وأضاف: "خلافا للحرب التقليدية حيث تضمن قوات الاحتلال أمن وإدارة الأراضي التي تسيطر عليها، فإن الصراع في غزة يتميز بهجمات وتفجيرات مستمرة".

وقال غوتيريش، إن هناك "فوضى عارمة في غزة، ولا توجد سلطة في معظم المناطق".

وشدد على أن "إسرائيل لا تسمح حتى لما يسمى بالشرطة الزرقاء بمرافقة قوافلنا، لأنها شرطة مرتبطة بالإدارة المحلية".

وأكد غوتيريش، أن "الانفلات جعل توزيع المساعدات داخل غزة صعبا للغاية".

وأضاف أن "المشكلة لا تكمن فقط في جلب الأشياء (المساعدات) إلى غزة، بل في الحاجة إلى آلية تضمن الحد الأدنى من القانون والنظام لتسهيل توزيع المساعدات".

وشدد غوتيريش، على أن "وقف إطلاق النار ضروري للغاية من أجل تنظيم وتنفيذ الخطة (لتوزيع المساعدات) بشكل صحيح".

وبخصوص الهجوم العسكري الإسرائيلي على شمال غزة وعلى النازحين قرب رفح، قال غوتيريش، إن العملية العسكرية لها "تأثير كبير على المدنيين ولا تحل أي مشكلة". (الاناضول)