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عربي-دولي

كارثة قارب المهاجرين.. انتشال المزيد من الجثث قبالة إيطاليا

Lebanon 24
21-06-2024 | 17:16
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انتشلت قوات خفر السواحل الإيطالية 14 جثة أخرى، يوم الجمعة، بعد غرق قارب مهاجرين قبالة منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا في حادث أسفر عن وفاة 34 على الأقل.
وقالت وكالات إغاثة، يوم الاثنين، إن الحادث وقع على بعد نحو 200 كيلومتراً شرقي كالابريا حين اندلع حريق في القارب الذي يعتقد أنه انطلق من تركيا.
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ونقلت رويترز عن بيان خفر السواحل: "انتشلت سفينتي خفر السواحل داتيلووكورسي اليوم 14 جثة. وبلغ إجمالي الجثث التي جرى انتشالها 34 منذ بدء عمليات البحث".
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