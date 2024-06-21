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عربي-دولي

سفينة تبلغ عن انفجارات في محيطها شرق عدن

Lebanon 24
21-06-2024 | 18:59
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أعلنت هيئة بحرية بريطانية، يوم الجمعة، عن تلقيها تقريراً عن انفجارات في محطيها شرق مدينة عدن الساحلية اليمنية.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 126 ميلاً بحرياً شرق مدينة عدن، مضيفة أن السلطات تحقق في الأمر.
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وأضافت الهيئة إن قبطان سفينة تجارية أبلغ بوقوع انفجارات في محيط السفينة، مشيرة إلى أن طاقم السفينة سالم والسفينة تبحر باتجاه الميناء التالي.
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