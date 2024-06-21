قطر تؤكد مواصلة جهودها لردم الهوّة بين إسرائيل وحماس

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أكّدت الحكومة القطرية، يوم الجمعة، أنها تواصل جهود الوساطة التي تبذلها بهدف ردم الهوة بين إسرائيل وحركة حماس والتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحافي مشترك في مدريد مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: "واصلنا جهودنا (في إطار الوساطة) من دون توقّف في الأيام الأخيرة".وأضاف: "هناك اجتماعات عدة مع قيادة حماس في محاولة لردم الهوة بين الجانبين والتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ هجوم السابع من تشرين الأول في غزة".