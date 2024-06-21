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عربي-دولي
انزلاقات أرضية وفيضانات تُوقِع قتلى في أميركا الوسطى
Lebanon 24
21-06-2024
|
19:56
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قضى 27 شخصاً في أميركا الوسطى من جرّاء انزلاقات أرضية وفيضانات في الأسبوع الماضي، غالبيتهم في السلفادور.
وقال وزير البيئة السلفادوري فرناندو لوبيز إن "الأمطار الغزيرة نجمت عن منخفض جوي فوق المحيط الهادئ مع تأثير غير مباشر للعاصفة الاستوائية ألبرتو التي أودت بأربعة أشخاص في المكسيك".
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من جانبه، قال قائد جهاز الحماية المدنية في السلفادور لويس أمايا في مقابلة تلفزيونية: "للأسف ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19".
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