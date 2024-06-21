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عربي-دولي

قبالة سواحل عدن.. سفينة تجارية تبلغ عن وقوع انفجار في محيطها

Lebanon 24
21-06-2024 | 23:01
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت متأخر الجمعة، إن سفينة تجارة أبلغت عن وقوع انفجار في محيطها على بعد 126 ميلا بحريا شرقي مدينة عدن الساحلية اليمنية.

وذكرت الهيئة في مذكرة استرشادية "تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وأن السفينة تبحر نحو الميناء التالي".
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