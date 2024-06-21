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عربي-دولي

انفجار يهز البوكمال.. واستهداف للجماعات الموالية لايران

Lebanon 24
21-06-2024 | 23:35
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في جديد التوترات شرق سوريا، سمع دوي انفجار شديد هز المنطقة تزامناً مع تحليق طائرة مجهولة، في بلدة عشائر قرب السكرية بريف البوكمال ضمن مناطق سيطرة الجماعات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي على بعد كيلو مترات من الحدود السورية – العراقية.
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ولا يعلم حتى اللحظة إذا ما كان هناك استهداف شخصيات موجودة في مكان الاستهداف أو شاحنة تحمل معدات دقيقة وصلت إلى المكان المستهدف، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين كان هناك قبل الاستهداف بساعات تحليق للطائرات المسيّرة، حيث يوجد في المنطقة محطة وقود تابعة للجماعات الإيرانية.

بدوره، أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"العربية"، بأن القصف طال أحد المقار التابع للجماعات الإيرانية، لافتا إلى أن الانفجار كا شديدا قويا جدا سمع صداه حتى الضفة الأخرى من نهر الفرات.

وتابع أن المقر قد دمر بشكل كامل، لافتا إلى أن الانفجار لم يكن كسابقيه بل أشد قوة، وجاء من طائرة حربية ضربت بلدة السكرية بريف البوكمال.
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