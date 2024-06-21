Advertisement

عربي-دولي

تأهب أمني في منطقة ماركا في عمان.. هذا ما كشفته القوى الأمنية

Lebanon 24
21-06-2024 | 23:40
A-
A+
Doc-P-1214553-638546344509189160.jpeg
Doc-P-1214553-638546344509189160.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سادت موجة من التساؤلات بين الأردنيين خلال الساعات الماضية حول ما يجري في محيط مطار مارك العسكري في عمان.

فقد شوهدت تعزيزات أمنية حول عدد من الأبنية، لاسيما بعد الانفجار الذي وقع سابقا في بناية مهجورة جنوب منطقة ماركا وليست قريبة جداً من المطار، وقيل حينها إنه نجم عن أسطوانة غاز.
Advertisement

لكن التحقيقات أثبتت، ووجود آثار لمواد متفجرة داخل مبنى مهجور، ما أدى إلى اتخاذ الاجراءات الجارية حاليا في محيط المنطقة.

خزنوا مواد متفجرة
بدوره، أعلن الأمن العام الأردني في بيان اليوم السبت أن الأجهزة الأمنيّة تتعامل مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية

كما أوضح أن التحقيقات الأولية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كمّيات من المواد المتفجّرة داخل منزل في تلك المنطقة.

إلا أن خبراء المتفجّرات من سلاح الهندسة تعاملوا مع تلك المواد وفجروها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة دون اية اصابات تذكر ، وفق الأمن العام

إلى ذلك، دعا الأمن العام الجميع إلى الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أيّة مؤثّرات.

وختم مؤكدا أن القضية قيد التحقيق وسيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2024-06-22
02:54 | 2024-06-22
02:28 | 2024-06-22
02:25 | 2024-06-22
02:18 | 2024-06-22
01:35 | 2024-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24