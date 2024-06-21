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عربي-دولي
تأهب أمني في منطقة ماركا في عمان.. هذا ما كشفته القوى الأمنية
Lebanon 24
21-06-2024
|
23:40
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سادت موجة من التساؤلات بين الأردنيين خلال الساعات الماضية حول ما يجري في محيط مطار مارك العسكري في عمان.
فقد شوهدت تعزيزات أمنية حول عدد من الأبنية، لاسيما بعد الانفجار الذي وقع سابقا في بناية مهجورة جنوب منطقة ماركا وليست قريبة جداً من المطار، وقيل حينها إنه نجم عن أسطوانة غاز.
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لكن التحقيقات أثبتت، ووجود آثار لمواد متفجرة داخل مبنى مهجور، ما أدى إلى اتخاذ الاجراءات الجارية حاليا في محيط المنطقة.
خزنوا مواد متفجرة
بدوره، أعلن الأمن العام الأردني في بيان اليوم السبت أن الأجهزة الأمنيّة تتعامل مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية
كما أوضح أن التحقيقات الأولية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كمّيات من المواد المتفجّرة داخل منزل في تلك المنطقة.
إلا أن خبراء المتفجّرات من سلاح الهندسة تعاملوا مع تلك المواد وفجروها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة دون اية اصابات تذكر ، وفق الأمن العام
إلى ذلك، دعا الأمن العام الجميع إلى الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أيّة مؤثّرات.
وختم مؤكدا أن القضية قيد التحقيق وسيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء
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